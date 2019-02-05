Maduro'dan Trump'ın askeri müdahale çıkışına sert cevap: Hazırız

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin rejim değişikliği arzularına teslim olarak ülkesine ihanet etmeyeceğini ve tarihin onu 'vatan haini' olarak hatırlamasına izin vermeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Venezuela'ya askeri müdahale seçenekler arasında" çıkışına yanıt veren Maduro, ülkeyi ABD işgalinden korumaya hazır olduklarını vurguladı.

'Vatan haini olmayacağım'

Russia Today (RT) İspanyolcaya konuşan Venezuel lideri Nicolas Maduro, "Tarihin beni nasıl yazacağı umrumda değil. Vatan haini, güçsüz bir adam, halkına verdiği sözlere sırtını dönen biri gibi olmayacağım" dedi.

Trump'a cevap

Muhalif lider Juan Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanıyan ABD, AB üyeleri ve diğer ülkelere bir kez daha seslenen Maduro, 'tüm dünyaya ABD Başkanı Donald Trump'ın çılgınlıklarını kınama ve durdurma çağrısı yapmak için' tüm iletişim kanallarını kullandığının altını çizdi.

'ABD işgaline karşı hazırırz'

Venezuela halkının ülkeyi ABD işgalinden korumaya hazır olduğunu vurgulayan Maduro, "Böyle bir çatışmanın yaşanmaması için Tanrı'ya dua ediyorum" dedi.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına 2 Şubat'ta Venezuela hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Venezuela'ya askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu söyledi.