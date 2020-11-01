Maduro'dan Trump'a: O ismi taklit ediyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro, kendisini 2018 yılından bu yana yaptırımlar ve darbe girişimleri ile devirmeye çalışan ABD Başkanı Donald Trump ve ekibini bir kez daha ti'ye aldı.

Ekim ayı başında koronavirüs teşhisi konulan ama birkaç günde hastaneden taburcu olup kampanyaya geri dönen Trump, 3 Kasım başkanlık seçimi öncesi mitingden mitinge koştururken destekçilerine dans figürleri sergiliyor.

Maduro, Caracas'ta halka seslenirken, Village People'ın disko klasiği YMCA'in eşliğinde dans eden Trump için, "Pennsylvania'daki bir mitinginde dans ederek Hugo Chavez'i taklit etti. Gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

1999 yılından 2013'te kanserden ölümüne dek seçilmiş Venezuela Devlet Başkanı olan Hugo Chavez, daha ziyade ülkesinin folk müziklerinden olan merengue eşliğinde dans etmeyi severdi. 1999 yılında yürürlüğe giren yeni anayasa eşliğinde Bolivarcı Devrim adını verdiği sosyal reformları yürürlüğe koyan sosyalist Chavez, petrol gelirlerinin etkisini de kullanarak, ABD'nin arka bahçesi gözüyle baktığı Latin Amerika'da sol yönetimler kuşağı kurmuştu. Ölümüyle beraber bu kuşak çözülürken, seçilmiş halefi Maduro'nun Trump yönetiminin hedefi haline gelmesiyle, Venezuela halkı çok ağır yaptırımlar altında varoluş mücadelesi veriyor.