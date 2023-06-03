  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batı medyası izin istedi, ama... İsveç'ten büyük ikiyüzlülük!

Başkan Erdoğan yemin etti

Bilim insanlarının müthiş skandal iddiası: Sıra dışı gizemli yapıların peşine düştüler! Bomba detay gündeme oturdu

Klasik faşist kafası: CHP'ye oy vermeyen kiracıya eziyet!

MSB son dakika duyurdu: Türk komandosu Kosova'ya gidiyor

‘HÜDA-PAR kadınları eve kapatacak’ diyen gezi zekalılara izletin... Partide ki bütün kadınlar yüksek lisanslı!

Payitaht dizisinin Tahsin Paşa’sıydı! Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti Grup Başkanvekilioldu

Hande Fırat’ı hiç böyle görmediniz! O sözü duyunca, çileden çıktı! Tepesi çok fena attı

Seçim sonrası Kandil tutuştu! 'İktidarın ilk hedefi biz olacağız'

Akaryakıt fiyatlarına bomba indirim geliyor! Bu haber bayram ettirecek
Gündem Maduro'dan Külliye'de olay Türkiye itirafı
Gündem

Maduro'dan Külliye'de olay Türkiye itirafı

Yeniakit Publisher
2023-06-03 22:20:00 -
Maduro'dan Külliye'de olay Türkiye itirafı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'Türkiye ile müttefik ve yakın olduğumuz için şanslıyız' açıklamasında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Göreve Başlama Töreni'ne katıldı. Twitter hesabından törenin görüntülerini paylaşan Maduro, 'Türkiye ile müttefik ve yakın olduğumuz için şanslıyız.' dedi.

Maduro, Twitter hesabından törenin görüntülerini paylaşarak, "Türkiye ile müttefik ve yakın olduğumuz için şanslıyız. Venezuela, derin ikili ilişkiyi sevgi, yakınlık ve saygı ile güçlendirmek için her daim en iyi şekilde hazır bulunacaktır. Halklarımızın refahı için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Paylaşımında, gün içinde Türkiye'ye ulaştığı anın fotoğrafına da yer veren Maduro, "Kardeş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine eşlik etmek üzere Türkiye'ye geldik. Uluslarımızın ikili ilişkilerini güçlendirmesi için yeni bir dünyaya tamamlayıcılık yolu açılıyor. Venezuela ve Türkiye, kardeşlikte birleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göreve Başlama Töreni sırasında Devlet Başkanı Maduro'ya teşekkür etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23