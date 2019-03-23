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Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine düzenlenen saldırılar sonrası barış koruma tugayları kurma önerisinde bulundu.

23 Mart 2019 Cumartesi 18:01
Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde barış koruma tugayları kurma önerisinde bulundu.

Devlet televizyonundaki bir program sırasında açıklamalarda bulunan Maduro, Venezuela'da elektrik şebekelerine yapılan saldırılardan sonra aklına barış koruma tugayları fikrinin geldiğini söyledi.

Maduro, "Emperyalistlerin ve uzantılarının düzenlediği saldırıların amacı, halkı ışıksız bırakmak, şiddeti körüklemek ve Venezüellalıları birbiriyle karşı karşıya getirmek, ölüm, kan, kaos ve şiddet saçmak. Ancak insanlar buna karşı çıktılar. 'Hayır! Bizi ışıksız bıraktınız ancak barışsız ve huzursuz bırakamayacaksınız' dediler. Böylece halk, her bölgede ve her köşede galip geldi" dedi.

Barış koruma tugayları fikri

Bu gelişmelerin ardından barış koruma tugayları koruma fikrinin aklına geldiğini belirten Maduro, her mahallede ve her kasabada tugaylar kurulabileceğini vurguladı.

Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar hidroelektrik santralinde 7 Mart'ta meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı. Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürerek Venezüella Devlet Başkanı Maduro ve hükümeti suçlamıştı.

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 18:01
  1. Venezuela
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