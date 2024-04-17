Maduro'dan İsrail sempatizanı devlet başkanına: Yalaka

"Maduro ile daha fazla" programında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Venezuela Devlet Başkanı, "Javier Milei, siyonizm meseleleriyle ilgilenmek isteyen bir yalakadan daha yalakadır. Miami'ye gitti ve İsrail devletinin Gazze'de yaptıklarının çok iyi olduğunu ifade etti. Tabii onların desteklerini almayı da ihmal etmedi." dedi.

'Bunun tam adı vardır!'

Milei'nin Arjantin'in onurunu "ayaklar altına aldığını" savunan Maduro, "Sağcılar, onu (Milei) yönlendiriyor ve o da gerekeni yapıyor. 'Buna nasıl isim verirsiniz? Onur mu? Bağımsızlık mı? Kendi düşüncesi mi? Bunun tek bir adı vardır: Yalakalık." ifadelerini kullandı.

Maduro, siyonizmin dünyada kaos ve şiddette yol açtığını belirterek, "Kaosu kim dayatıyor? Şiddeti kim dayatıyor? Dünyada oyunun kurallarını kim çiğniyor? Uluslararası hukuku kitlesel olarak kim ihlal ediyor? ABD'nin desteğiyle siyonist sağ ve neo-faşist sağ yapıyor bunları." diye konuştu.

Maduro, 21 Kasım 2023'teki açıklamasında, Arjantin'de devlet başkanı seçimlerini aşırı sağcı Javier Milei'nin kazanmasına ilişkin, "Neonazi aşırı sağ kazandı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milei ise Maduro'ya yönelik birkaç kez "diktatör" suçlamasında bulunarak, Venezuela'daki muhalefet partilerine "tam" desteğini ifade etmişti.