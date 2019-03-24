Maduro'dan flaş hamle! Bakanların istifasını istedi

Maduro açıklamasında, “Kabinede değişiklik yapacağım değişiklikleri çok yakında duyurmak niyetindeyim” dedi. Maduro, ABD Başkanı Trump'ın, muhalefetin adayı Guaido'yu geçici cumhurbaşkanı olarak tanımlamasını ülkesine karşı düzenlenen bir darbe girişimi olarak değerledirdi.

Trump yönetimini "aşırı uçta görüşlere sahip bir çete" olarak nitelendiren Maduro, “Asla bu çeteye teslim olmayacaklarını” söyledi. ABD ve çoğu Batılı ülke, Ulusal Meclis Başkanı kukla muhalif lider Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı.Guaido, hükümet karşıtı gösteriler yapılması çağrısında bulundu.Venezuela ordusunun desteğini alan Maduro ise erken seçimlere gitmesi için artan bir iç ve dış baskı altında. Başta Rusya, Çin ve Türkiye ise Maduro'nun meşruiyetini destekledi. 2013'ten bu yana görevde olan Maduro, geçen yıl ikinci kez seçilmiş ancak birçok muhalif adayın yarışmasının engellendiği ya da hapse atıldığı seçimlerde, usulsüzlük iddiaları gündeme gelmişti.