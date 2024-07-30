  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin projeye girmesini reddetmişlerdi! 6. nesil savaş uçağı projesinde beklenen oldu

Ahmet Hakan, o namussuzluğa çok sert tepki gösterdi: İşi soytarılığa vardırdılar

Özgür Özel'den “kanuna uymayacağız” çıkışı! Yine AYM’ye koşacaklar

AK Parti'den DEM'li müptezellerin 'halay yasağı' iddialarına tepki!

İyice şaşırdılar: Dolar kuru 27 lira birden değişecek

Yargılayın Uğur Türkeş’i, yoksa...

'İkinci Gabar olacak, petrol fışkıracak' deniyordu! Diyarbakır'dan petrolle ilgili flaş karar: 2 yıl süreyle...

PKK/KCK üyesi zabıtanın dikkati sayesinde yakalandı! Dikkat çeken telefon detayı!

Uğur Dündar Erdoğan'a desteğini ilan etti: Hadi oradan, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var

Beklentiler tavan yaptı! Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili müjdenin verilmesi an meselesi
Dünya Maduro'dan Elon Musk'a hodri meydan! 'Kavga mı istiyorsun? Ben hazırım!'
Dünya

Maduro'dan Elon Musk'a hodri meydan! 'Kavga mı istiyorsun? Ben hazırım!'

Yeniakit Publisher
2024-07-30 12:32:00 - 2024-07-30 12:46:38
Maduro'dan Elon Musk'a hodri meydan! 'Kavga mı istiyorsun? Ben hazırım!'

Venezuela'da yeniden seçilen Devlet Başkanı Maduro, "seçimlere hile karıştırıldığını" öne süren ABD'li milyarder Elon Musk'a tepki göstererek, "Kavga mı istiyorsun? Edelim o zaman. Elon Musk, ben hazırım." dedi.

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, Maduro, ulusal televizyonda yayınlanan basın toplantısında "Maduro'nun büyük seçim sahtekarlığı" paylaşımında bulunan Musk'ı eleştirdi.

Musk'ı "yeni baş düşmanları" olarak niteleyen Maduro, "Kavga mı istiyorsun? Edelim o zaman. Elon Musk, ben hazırım." ifadesini kullandı.

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ile diyalog sürecini yeniden başlatacaklarını belirtti
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ile diyalog sürecini yeniden başlatacaklarını belirtti

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ile diyalog sürecini yeniden başlatacaklarını belirtti

Venezuela seçimini yaptı! Nicolas Maduro kazandı
Venezuela seçimini yaptı! Nicolas Maduro kazandı

Dünya

Venezuela seçimini yaptı! Nicolas Maduro kazandı

Putin'den yeniden seçilen Maduro'ya tebrik" target="_blank">
Putin'den yeniden seçilen Maduro'ya tebrik
Putin'den yeniden seçilen Maduro'ya tebrik

Dünya

Putin'den yeniden seçilen Maduro'ya tebrik

Maduro, Ulusal Seçim Konseyinden mazbatasını aldı
Maduro, Ulusal Seçim Konseyinden mazbatasını aldı

Dünya

Maduro, Ulusal Seçim Konseyinden mazbatasını aldı

Yeniden seçilen Maduro'dan 7 ülkeye rest! 'Derhal terk edin'
Yeniden seçilen Maduro'dan 7 ülkeye rest! 'Derhal terk edin'

Dünya

Yeniden seçilen Maduro'dan 7 ülkeye rest! 'Derhal terk edin'

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abuldla

Bu Maduro palyaçosu nasıl kazandı yine? Halk istemiyordu bunu. Venezuala tarihinin en fakir dönemini yaşıyor. Hayat kadınlığı, hırsızlık fakirlikten tarhi zirveye ulaşmış durumda.

Neco

Moduro sen koca bir devlet başkanısın bırak bu kendini bilmezi.. sen işine bak!adam sükse peşinde...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23