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Dünya Maduro'dan dünya gündemini sarsan iddia: Çok yakın bir zamanda ülkemize saldıracaklar
Dünya

Maduro'dan dünya gündemini sarsan iddia: Çok yakın bir zamanda ülkemize saldıracaklar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın sınırlarına askeri yığınak yaptığını ve yıl sonunda kendilerine saldıracaklarını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:24:00 -
Maduro'dan dünya gündemini sarsan iddia: Çok yakın bir zamanda ülkemize saldıracaklar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2020 yılının sonlarına girerken çarpıcı bir iddia ortaya attı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, komşu ülke Kolombiya'nın uzun zamandır sınıra askeri yığınak yaptığını ve bu yılın sonunda da kendilerine saldıracaklarını söyledi.

Lenta'da yer alan habere göre, Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin sınırda konuşlandırdığı askerlere yakın zamanda saldırı emrini vereceklerini belirtti.

Mayıs ayında, Venezuela kıyılarında Kolombiya Donanması'na ait silahlı üç botun bulunduğunu söyleyen Maduro, Kolombiya'nın ABD tarafından silahlanıp finanse edildiğini vurguladı. Venezuela'ya yapılacak herhangi bir saldırının intihar olacağını belirten Maduro, her türlü savaşa hazırlıklı olduklarını bildirdi.

star.com.tr

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