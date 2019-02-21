0553 313 94 23

Maduro'dan dikkat çeken Türkiye talimatı

Amerika Birleşik Devletleri'nin darbe girişiminde bulunduğu Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için 50 şirkete, Türkiye dahil 4 ülkede hesap açması için talimat verdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 19:07
Maduro'dan dikkat çeken Türkiye talimatı

Venezuela'da Maduro hükümetinin en az 50 şirkete Türkiye, Rusya, Çin ve Hindistan'da banka hesabı açmaları talimatı verdiğini duyurdu.

İsminin açıklanmasını istemeyen ve toplantılara katılan iki yetkilinin aktardığı bilgiye göre, Maduro hükümetinin Türkiye, Rusya, Çin ve Hindistan ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına banka hesabı açılması yönünde çağrıda bulunduğunu açıkladı.

Toplantı yapılacak

Konunun hükümet yetkilileri ile şirket temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda ele alındığını kaydeden Venezuelalı yetkili, Maliye Bakanlığının söz konusu ülkelerde nasıl banka hesabı açılacağının anlatılacağı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirileceğini dile getirdi.

"Fazla zam yapmayın"

Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Venezuela'nın Ekonomiden sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Tareck El Aissami ve Ticaret Bakanı William Contreras tarafından dün gerçekleştirilen toplantıda yöneticilere daha fazla zam yapmamaları ifade edildi. Hükümet yetkilileri, Venezuela'nın resmi döviz kuruna bağlı fiyat artışı modeli üzerinde çalışıldığını söyledi.

Ne olmuştu?

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından ABD başta olmak üzere birçok ülke Guaido'yu lider olarak tanıma kararı alırken, Türkiye, Rusya, Hindistan ve Çin ise Maduro hükümetini destekleme kararı almıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 19:07
  1. Venezuela
  2. Maduro
  3. Türkiye
  4. Rusya
  5. Çin
  6. Hindistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakü'de "Türk dünyası ve Hoca Ahmet Yesevi" konferansı
    1. Bakü'de "Türk dünyası ve Hoca Ahmet..
    2. Bankanın "full paket" ücretine iade..
    3. 'Korkaklarsınız' dedi ve hükümeti..
    4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni..
    5. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    6. Filistin'den "Arap finansal güvenlik..
    7. "Anlaşmasız Brexit riski ciddi ve..
    8. AK Parti'nin Manisa mitingi
    9. Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı: 2..
    10. Trabzonspor'dan eski futbolcu Turgut..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    12. SPK haftalık bülteni
    13. Ereğli polisinin uygulamasında 5..
    14. Brüksel'de "Mültecilerin Sosyal Olarak..
    15. Binali Yıldırım, Çatalca'da
    16. Bariyerlere çarpan araç tarlaya uçtu:..
    17. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    18. Fenerbahçeli taraftarlar polis..
    19. Bakan Koca: “Sağlık harcamalarının..
    20. Tır sürücüsü acemi sürücüye çarpmamak..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti