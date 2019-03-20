Maduro'dan ABD'nin planlarını bozacak hamle! Her konuda anlaşma yapıldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlarla ilgili olarak İspanyol bir hukuk firması ile anlaşmaya vardı. İran, Küba ve Rusya gibi ülkelerle de çalışan hukuk firması, Venezuela hükümetini ve ülkenin üst düzey yetkililerini temsil edecek.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonomik yaptırımlar konusunda tavsiye almak için İspanyol bir hukuk firması ile anlaştı.

İran, Küba ve Rusya gibi ülkelerle de çalışan Lupicinio Hukuk Firması, Maduro'nun yanı sıra Venezuela hükümetini ve ülkenin üst düzey yetkililerini temsil edecek.