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Dünya Maduro yeni kabinesini açıkladı
Dünya

Maduro yeni kabinesini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-08-28 10:12:00 -
Maduro yeni kabinesini açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından yeni kabinesini duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından yeni kabinesini duyurdu.

Başkent Caracas'taki Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Maduro, kabine bir dizi değişikliğe gidildiğini belirtti.

Maduro, "Venezuela'nın ihtiyaç duyduğu değişiklikler, halkın kendi kendini yönetmesi yoluyla çok daha etkili olacak. Daha canlı, doğrudan demokrasi ve hükümetin halk ile istişare ederek devleti birlikte yönetmenin adımlarını atıyoruz." ifadesini kullandı.

Maduro, yeni kabinesinde, İçişleri Bakanlığı'na partinin iki numarası olarak bilinen Diosdado Cabello'yu atadı.

Eski Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Petrol Bakanı ve İcra Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. (İLKHA)

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