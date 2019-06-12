Maduro, yeni anlaşmalar için Moskova’ya gidecek

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakın zamanda Rusya’nın başkenti Moskova’ya bir ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Nicols Maduro’nun kısa süre içinde Moskova’ya ziyaret edeceği açıkladı. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, “Yakında Devlet Başkanımız Nicolas Maduro’yu, Rusya’da, halkının yararına olan yeni anlaşmalara imza atarken göreceğiz” ifadelerine yer verildi. Venezuela’nın Ekonomik Bölge Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami de Maduro’nun Rusya’yı her an ziyaret edebileceği yönünde açıklamada bulundu.

Öte yandan Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Maduro’nun ziyaretine dair henüz hiç bir şeyin netleşmediğini belirtti.

Maduro’dan muhalefete sert uyarı

ABD ile yaşanan kriz sonrası Rusya ile olan ilişkileri yoğunlaşan Maduro ise gün içerisinde yaptığı konuşmada muhaliflere bir kez daha göz verdi. Maduro, “Muhalefet Venezuela’da bir darbe gerçekleştirmek istiyor, ama başaramayacaklar. İyi ya da kötü yolla denedikleri hiçbir yolda başarılı olamayacaklar. Size yemin ederim Venezuela’da uzun süre daha devrim devam edecek” dedi.

Muhalefetin tüm çabalarının boşa çıkacağını belirten Maduro, “Ne yaparlarsa yapsınlar yetmeyecek. Çünkü karşılarında katı bir sivil-askeri birlikteliği var. Anayasa’ya dayalı sağlam bir güç var. Ne kadar ileri giderlerse, orada barış ve istikrarın o kadar fazla olacağının garantisi var” dedi.