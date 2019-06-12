0553 313 94 23

Maduro, yeni anlaşmalar için Moskova’ya gidecek

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakın zamanda Rusya’nın başkenti Moskova’ya bir ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 22:16
Maduro, yeni anlaşmalar için Moskova’ya gidecek

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakın zamanda Rusya’nın başkenti Moskova’ya bir ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.


Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Nicols Maduro’nun kısa süre içinde Moskova’ya ziyaret edeceği açıkladı. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, “Yakında Devlet Başkanımız Nicolas Maduro’yu, Rusya’da, halkının yararına olan yeni anlaşmalara imza atarken göreceğiz” ifadelerine yer verildi. Venezuela’nın Ekonomik Bölge Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami de Maduro’nun Rusya’yı her an ziyaret edebileceği yönünde açıklamada bulundu.


Öte yandan Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Maduro’nun ziyaretine dair henüz hiç bir şeyin netleşmediğini belirtti.



Maduro’dan muhalefete sert uyarı


ABD ile yaşanan kriz sonrası Rusya ile olan ilişkileri yoğunlaşan Maduro ise gün içerisinde yaptığı konuşmada muhaliflere bir kez daha göz verdi. Maduro, “Muhalefet Venezuela’da bir darbe gerçekleştirmek istiyor, ama başaramayacaklar. İyi ya da kötü yolla denedikleri hiçbir yolda başarılı olamayacaklar. Size yemin ederim Venezuela’da uzun süre daha devrim devam edecek” dedi.


Muhalefetin tüm çabalarının boşa çıkacağını belirten Maduro, “Ne yaparlarsa yapsınlar yetmeyecek. Çünkü karşılarında katı bir sivil-askeri birlikteliği var. Anayasa’ya dayalı sağlam bir güç var. Ne kadar ileri giderlerse, orada barış ve istikrarın o kadar fazla olacağının garantisi var” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 22:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık merkezinin telefon kablolarını kestiler
    1. Sağlık merkezinin telefon kablolarını..
    2. Aynı anda 5 hastaya nakil operasyonu..
    3. Maduro, yeni anlaşmalar için..
    4. Kiraz yüklü kamyon kamyonetin üzerine..
    5. Atatürk’ün Amasya’ya gelişi..
    6. Yılın transfer bombası patladı! 120..
    7. Real Madrid'den savunmaya takviye
    8. Rus büyükelçiden "Rusya'nın S-400'le..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mızrak çuvala..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP adayı..
    11. Ağaca yıldırım düştü, 10 inek telef..
    12. Ordu’da tarım aracı devrildi: 1 ölü
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suları..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'taki..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı Reformu..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireysel..
    17. Zeytinburnu’nda 5 ayda 2 bin 275 kaçak..
    18. Kazada yaralanan genç kadın hayatını..
    19. Erdoğan: "Güya adalet için yürüyen CHP..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimden önce..
    21. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    22. Kiraz yüklü kamyon kamyonetin üzerine..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün toplamda..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yedek subaylık..
    25. Erdoğan: Devrim niteliğinde bir adım
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altını çizerek..
    27. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    28. Sumudica, Gazişehir Gaziantep’i..
    29. Erdoğan: "(Yeni askerlik sistemi) Ne..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde..
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş