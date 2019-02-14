Maduro ve Guaido destekçileri yeniden meydanlara döküldü

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da, hükümet ve muhalefet yanlıları gösteri düzenlemek için sokaklara indi.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido taraftarı muhalifler ise ABD'nin Kolombiya, Brezilya ve Karayip Denizi'ndeki bir adaya yığdığı insani yardımın ülkeye sokulması için sokağa çıktı.

Guaido da mitinge ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlere açık bir mesaj vereceğiz. Venezuelalıların kavgasında saf tutun ve insanımızın ihtiyacı olan ilaç ve gıdaya ulaşmasına izin verin." ifadesini kullandı. Guaido destekçileri, ellerinde tencere ve tavalarla eylem yaptı.