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Maduro ülkede devam eden elektrik krizi hakkında ABD'yi hedef aldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkede devam eden elektrik krizi hakkında ABD’yi hedef alarak, “Elimizde kanıtlar var, siber saldırı ABD’den yapıldı" dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:56
Maduro ülkede devam eden elektrik krizi hakkında ABD'yi hedef aldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkede devam eden elektrik krizi hakkında ABD’yi hedef alarak, “Elimizde kanıtlar var, siber saldırı ABD’den yapıldı. Pentagon’un emriyle Chicago ve Houston’dan saldırılar oldu” dedi.

 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle ABD’yi bir kez daha siber saldırı ile suçladı. Çin, Rusya, İran ve Küba’dan yardım isteyeceğini söyleyen Maduro muhalefeti de eleştirerek, halkı; radyolarını, fenerlerini, mumlarını ve sularını hazır tutmaya davet etti.



“Siber saldırı” iddiasını yineledi

 

Maduro, Venezuela’da devam eden kesintilerin beşinci gününde bir açıklama daha yaptı. Yaşanan durumdan dolayı ABD’yi suçlayan Maduro, Birleşmiş Milletler (BM), Çin, Rusya, İran ve Küba’ya işbirliği teklifinde bulunacağını söyledi.

 

Siber saldırı iddiasını yineleyen Maduro, “Birçok şeyi ortaya çıkardık. Kanıtlar elimizde. ABD’den gelen bir siber saldırı olduğunu doğruluyorlar. Houston ve Chicago’dan elektrik sistemine saldırı olduğunu söyleyebilirim. Pentagon’un emri ve Güney Komutanlığının izniyle telekomünikasyon sistemine karşı ve internete karşı da saldırılar var” dedi.



Özel siber saldırı komisyonu geliyor

 

Maduro, “özel siber saldırı komisyonu” olarak adlandırdığı ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekipten yardım istediğini de açıkladı. BM, Çin, Rusya, İran ve Küba’nın desteğini isteyeceğini söyleyen Maduro, komisyona Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in başkanlık edeceğini belirtti.



“Pillerinizi şarj edin”

 

5 gündür elektrik kesintisi ile mücadele eden halka da seslenen Devlet Başkanı Nicolas Maduro, “Pillerinizi şarj edin.Herkes bir radyoya sahip olmalı. Ne yapılması gerektiği, ne olduğunu ve bunun gibi şeyler için doğru bilgi sahibi olmak istiyorsanız” ifadelerini kullandı.



“Karşı atağın nasıl olacağını hiç merak ettiniz mi?”

 

Muhalifet lideri Juan Guaido’nun, başkanlık sarayını işgal edeceği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Maduro, "Miraflores’e (Başkanlık Sarayına) ulaşıp onu ele geçirebileceğinizi düşünüyor musunuz? Büyük toplumsal güce ne olacak? Chavismo’nun sahip olduğu siyasi ve askeri güç? Karşı atağın nasıl olacağını hiç merak ettiniz mi. Kirli muhalifler oyunlar oynuyorlar. Daha önce hiç olmadığı kadar kirli. Halka zarar vermek için bu oyunları oynadılar. Biz de insanları savunmak, güvenliklerini korumak, barışı korumak gibi görevlerimizi yerine getirdik. Zaferi kazandık ama savaşı kazanmadık” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:56
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