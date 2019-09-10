Maduro: Savunma konseyini topluyorum

Geçen hafta Venezuela lideri Nicolas Maduro, 10-28 Eylül tarihlerinde Kolombiya sınırında büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenleneceğini, tatbikatlar sırasında Kolombiya sınırına hava savunma sistemleri yerleştirileceğini açıkladı.

Pazartesi günü (dün) yaptığı açıklamda 323. maddeye göre Savunma Konseyi'ni toplayacağını söyleyen Maduro, ''Savunma Konseyi’nin Kolombiya Hükümeti’nin sevgili Venezuela’mıza karşı savaş tehdidi konusunu ele almak üzere toplamaya karar verdim'' dedi.

Venezuela Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, Ağustos ayında devlet televizyonunda konuşurken, Venezuela'nın komşu Kolombiya'nın paramiliter eğitim kampları olan grupların Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırıları planladığını kanıtladığını öne sürdü.

FARC sorunu

Kolombiya'da 30 yıldan uzun süre gerilla savaşı veren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), hükümetin barış anlaşmasının hükümlerini yerine getirmediğini iddia ederek yeniden silahlanacağını duyurdu.

Kolombiya yönetimi FARC'ın komutanlarına Venezuela'nın ev sahipliği yaptığını ileri sürüyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Maduro, Kolombiya'nın Venezuela'ya saldırmak istediği için bahane aradığını belirterek, orduya tatbikat emri verdi. Maduro, ''Kolombiya barış istemiyor.'' dedi.

Guaido desteği ve Maduro'ya suikast

Venezula yaşanan siyasi krizler sırasında, muhalefet lideri Juan Guaido kendini anayasaya aykırı bir şekilde devlet başkanı ilan ederek Maduro'yu devirmeye çalıştı.

Maduro'nun darbe girişimleri ABD ve başta Kolombiya olmak üzere Latin Amerika'daki müttefikleri tarafından desteklendi. Rusya Çin ve Türkiye gibi ülkeler devlet başkanının dış müdahale olmadan halk tarafından anayasaya uygun şekilde seçilmesini istedi.

Maduro ayrıca kendisine yönelik başarısız suikast girişiminin arkasında Bogota yönetiminin olduğunu ileri sürmüş, Kolombiya iddiaları reddetmişti.