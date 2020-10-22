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Aktüel Maduro: Rusya ve Çin'den gelecek Kovid-19 aşıları aralıkta hazır olabilir
Aktüel

Maduro: Rusya ve Çin'den gelecek Kovid-19 aşıları aralıkta hazır olabilir

Yeniakit Publisher
2020-10-22 02:03:35 -
Maduro: Rusya ve Çin'den gelecek Kovid-19 aşıları aralıkta hazır olabilir

ANKARA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya ve Çin'den gelecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının aralık ayında hazır olabileceğini bildirdi.

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, Maduro, Rusya ve Çin'den Kovid-19 aşısı geleceğini, aralık ayında hazır olacak aşıların ülke nüfusunun tümüne yetmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.

Maduro, halkın, ücretsiz olarak yapılacak aşı uygulamasına hazır olmasını istedi.

Öte yandan, Venezuela'da salgın tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen bazı sektörlerde işletmelerin yeniden faaliyete geçeceği açıklandı.

Venezuela'da virüs nedeniyle şu ana kadar 747 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 87 bin 644 oldu.


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