  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Maduro muhalefet kazanırsa bırakacağını söyledi
Dünya

Maduro muhalefet kazanırsa bırakacağını söyledi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin 6 Aralık'ta düzenlenecek parlamento seçimlerini kazanması halinde devlet başkanlığı görevini bırakacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 05:54:00 -
Maduro muhalefet kazanırsa bırakacağını söyledi

Ülke basınında çıkan habere göre, Maduro, en son 12 Aralık 2015'te yapılan parlemonto seçimlerini kazanan muhalefetin bir kez daha seçimi kazanması halinde görevden ayrılacağını belirterek, "Venezuelalılara diyorum, kaderimi sizin ellerinize bırakıyorum. Muhalefet seçimleri kazanırsa, görevi bırakacağım ve burada daha fazla kalmayacağım" ifadesini kullandı.

Muhalefet partilerini pazar günü düzenlenecek parlamento seçimlerine katılmaya davet eden Maduro, mevcut Meclisle 5 yıl daha devam etmek istemediklerini kaydetti.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Indira Alfonzo Izaguirre, haziran sonunda özel seçim yönetmeliğini duyurmuş ve temmuz başında da 2021-2026 döneminde Ulusal Mecliste yer alacak milletvekilleri için parlamento seçimlerinin 6 Aralık'ta yapılacağını açıklamıştı.

Muhalif lider Juan Guaido liderliğindeki muhalefet Ulusal Seçim Konseyini tanımamıştı

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), 4 Haziran'da, ülkede seçimleri düzenlemekle sorumlu Ulusal Seçim Konseyi (CNE) üyelerinin, çoğunluğu muhaliflerden oluşan Ulusal Meclis tarafından belirlemesini "anayasaya aykırı" olarak ilan etmişti.
TSJ, 12 Haziran'da CNE üyelerini belirlediğini duyurmuş ve Guaido liderliğindeki muhalefet, CNE üyelerini tanımayacağını açıklamıştı.

Guaido liderliğindeki muhalefetin 2019'da Maduro hükümeti ile yapılan müzakereleri kesmesi üzerine, hükümetin, Guaido dışındaki muhalefetle kurduğu Ulusal Masa'daki görüşmelerde CNE üyelerinin ortak belirlenmesi üzerine uzlaşılmıştı.

Parlemento seçimlerinin güvenliği konusunda tüm muhalefet partilerine güvence veren Maduro, 6 Aralık'ta yapılacak seçimlerde gözlemci ve refakatçi olmak isteyen herkesi davet ettiklerini bildirdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Aşı' uzmanı doktor 'Çok tehlikeli' deyip açıkladı: Aşı yaptırmayacağım çünkü...
Sağlık

'Aşı' uzmanı doktor 'Çok tehlikeli' deyip açıkladı: Aşı yaptırmayacağım çünkü...

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, koronavirüs aşısıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! İşte Abdullah Gül’ün Saddam Hüseyin’e yazdığı o gizemli mektubun ayrıntıları
Gündem

CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! İşte Abdullah Gül’ün Saddam Hüseyin’e yazdığı o gizemli mektubun ayrıntıları

Dönemin Başbakanı Abdullah Gül’ün “Bir gün açılınca ne kadar tarihi olduğu anlaşılacak” dediği, Saddam Hüseyin’e gönderilen o gizemli mektub..
Kuleba: Türkiye'den SİHA almak istiyoruz
Gündem

Kuleba: Türkiye'den SİHA almak istiyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Ukrayna özellikle Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor. Dahası, bu konuyla ilgili ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay