Maduro muhalefet ile uzlaşacak mı? Kritik görüşmenin detaylarını açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, 'Barbados Barış Görüşmeleri'nde bir dış gücün etkisinde kalmayacağız, kesinlikle bağımsız hareket edeceğiz.' dedi.

Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri barış görüşmeleri için geçtiğimiz günlerde Norveç'in arabuluculuğunda Barbados'ta bir araya geldi.



Görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Venezuela hükümeti ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) müzakerelerin sonuçlarını etkilemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

''Şantajlara teslim olmayacağız"

Venezuela'nın ABD ve AB’nin şantajlarına teslim olmayacağını söyleyen Maduro, ''Barbados müzakerelerinde ulaşılacak sonuçlar tamamen bağımsız olacak.'' dedi.

Muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanlığı’na seçilmesiyle birlikte, dış güçlerin de desteğiyle Maduro hükümetine karşı uzlaşmaz bir siyaset izleyen Juan Guaido ocak, şubat ve nisan aylarında iktidarı devirme girişimlerinde bulunmuş ancak bu denemeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Barbados Müzakeresi

Venezuela'nın meşru hükümeti ile bir ABD ve AB'nin desteğiyle kendini 'devlet başkanı' ilan eden Guaido öncülüğündeki muhalefet arasında, uzlaşı amaçlı görüşmeler yapılıyor.



Mayıs ayında Oslo'da çeşitli müzakerelerde bulunan hükümet ve muhalefet delegeleri, 8 Temmuz'da birinci tur müzakereler için Barbados adasında görüşme konusunda mutabık kaldı.