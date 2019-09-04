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Maduro, Kolombiya sınırında ’turuncu alarm’ ilan etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas’ta düzenlenen askeri bir tatbikat sırasında Kolombiya sınırında ’turuncu alarm’ ilan ettiğini duyurdu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:26
Maduro, Kolombiya sınırında ’turuncu alarm’ ilan etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas’ta düzenlenen askeri bir tatbikat sırasında Kolombiya sınırında ’turuncu alarm’ ilan ettiğini duyurdu.


Kolombiya’nın Venezuela’ya karşı saldırganlık tehdidine karşı Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri’nin Operasyonel Stratejik Komutanı ve sınırın tüm askeri birimlerine turuncu alarma geçilmesi uyarısında bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, aldığı bu kararı canlı yayında, “Barışı ve egemenliğimizi güvence altına almak için bir dizi önlem alacağız. 10 Eylül’den 18 Eylül’e kadar askeri egemenlik ve barış tatbikatı düzenlenecek" ifadeleriyle duyurdu.


Maduro ayrıca, "Kolombiya’nın askeri kuvvetleri ve Kolombiya halkı, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’nin Venezuela’ya karşı bir saldırı hazırladığını bilmeli" iddiasını ortaya attı. Bunun yanı sıra muhalefet ve Juan Guadio’nun başkanlığını yaptığı Ulusal Meclis’in içinde, Venezuela’ya karşı bu tür bir saldırganlığı teşvik eden gruplar olduğunu gündeme getirdi.


Maduro, “Biz sıra dışı, çok farklı bir savaşın kurbanlarıyız. Bu geleneksel bir askeri savaş değil. Bu bir yeraltı savaşı. Sadece başkanlığımı sonlandırmayı değil, daha büyük bir hedefi olan bir savaş. Dış güçler doğal refahımızı kontrol altına almak, devletimizi ve Venezuela toplumunu parçalamak ve yok etmek istiyor” dedi.


ABD’nin Güney Komutanı Craig Faller’in Venezuela’ya saldırmakla tehdit ettiğini açıklayan Maduro, “Ne zaman isterlerse Venezuela’yı almak için plan yaptıklarını söylüyor. Bunu Craig Faller gibi bir memur söylüyor. Ama aslında bir memur değil aslında sahibinin sesi. Ama Faller dumanlar içinden konuşuyor. Venezuela’nın sivil askeri birliği onun kıramayacağı kadar sert bir sorun” diyerek sert bir cevap vermeyi de ihmal etmedi.


Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri’nin Operasyonel Stratejik Komutanı Remigio Ceballos ise askeri tatbikatın bu bölünmenin Kolombiya sınırında bulunan Zulia, Tachira ve Amazonas eyaletlerini içeren batı sınırında gerçekleştirileceğini açıkladı. Ceballos, "Tüm silah sistemini, tüm operasyonel konuşlandırmayı, moral ve Venezuela’nın barış ve güvenliğini korumak için gerekli askeri faaliyeti başkanımızın emriyle arttıracağız" dedi.


Maduro bir süredir, Kolombiya hükümetini, Venezuela’ya saldırmak amacıyla sahte bayrak eylemleri hazırlamakla suçluyor. Maduro hükümeti ayrıca son üç ayda ABD uçakları tarafından hava sahasının toplam 78 kez ihlal edildiğini iddia etti.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:26
  1. doğa

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