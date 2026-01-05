Maduro sözde mahkemeye sevk edildi! ABD’de yargı tiyatrosu

Donald Trump’ın sosyal medya hesabından "Iwo Jima gemisinde" notuyla paylaştığı kelepçeli ve gözleri bağlı fotoğrafların ardından, Maduro’nun New York’taki federal mahkemeye götürülmek üzere helikoptere bindirildiği anlara ait videolar da yayımlandı.

5 Ocak 2026 öğle saatlerinde servis edilen görüntülerde; bitkin olduğu gözlenen Maduro’nun ellerinin kelepçeli olduğu ve onlarca federal ajanın eşliğinde New York’taki Westside Heliport’a indirildiği görülüyor.

Tarihe "bir devlet başkanının başka bir ülkede yargılanması" olarak geçecek süreçte, Maduro’nun Stewart Havalimanı’ndan Manhattan’daki mahkeme binasına bir helikopter filosuyla taşınması havadan ve karadan saniye saniye kaydedildi.