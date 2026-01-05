  • İSTANBUL
Gündem Maduro sözde mahkemeye sevk edildi! ABD’de yargı tiyatrosu
Gündem

Maduro sözde mahkemeye sevk edildi! ABD’de yargı tiyatrosu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD özel kuvvetlerinin Caracas’taki yatak odasından sürükleyerek çıkardığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, ABD topraklarındaki ilk görüntüleri dünya kamuoyuna bomba gibi düştü.

Donald Trump’ın sosyal medya hesabından "Iwo Jima gemisinde" notuyla paylaştığı kelepçeli ve gözleri bağlı fotoğrafların ardından, Maduro’nun New York’taki federal mahkemeye götürülmek üzere helikoptere bindirildiği anlara ait videolar da yayımlandı.

5 Ocak 2026 öğle saatlerinde servis edilen görüntülerde; bitkin olduğu gözlenen Maduro’nun ellerinin kelepçeli olduğu ve onlarca federal ajanın eşliğinde New York’taki Westside Heliport’a indirildiği görülüyor.

 

 

Tarihe "bir devlet başkanının başka bir ülkede yargılanması" olarak geçecek süreçte, Maduro’nun Stewart Havalimanı’ndan Manhattan’daki mahkeme binasına bir helikopter filosuyla taşınması havadan ve karadan saniye saniye kaydedildi.

 

