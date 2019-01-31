Maduro: Kaderim Allah’ın elinde

Dünyaya kaos ve kandan başka bir şey vermeyen Amerika, geçtiğimiz ağustos ayında drone'lu suikast girişimiyle öldürmek istediği Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu infaz işini bu kez kuklası konumundaki Kolombiya’ya verdi.

Amerika’nın her isteğini emir kabul eden ve üç gün önce Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’un “Kolombiya’ya 5 bin asker” sözüyle askeri müdahaleyi bile bu ülke üzerinden yapacağı mesajını vermesinin ardından bu kez Maduro, sarı şeytan Trump’ın infaz emrini dünyaya duyurdu. Sputnik’e konuşan Maduro “Buna şüphe yok. Trump, Kolombiya hükümetine, mafyasına beni öldürmelerini söyledi. Eğer bir gün bu olursa, bunun sorumluluğu hem Trump’ın hem de Kolombiya Devlet Başkanı İvan Duque’da olacak” dedi.

Maduro, kaderinin Allah’ın ellerinde olduğunu ve Allah’ın korumasına inandığını söyledi. Ayrıca, Venezuela halkı ile istihbarat servisi tarafından da korunduğunu ifade etti.

Bolton, Trump’ı engelliyor

Maduro, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, Trump’ın Venezuela hükümeti ile iletişim kurmasını engellediğini de söyledi. Maduro “Yıllardır kişisel düzeyde bir diyalog kurmaya çalışıyorum. Ancak Bolton, Trump’ın bizimle diyalog kurmasını engelledi. Bunu engellediğine dair bilgim var” dedi.

Kendisine yönelik yeni bir suikast girişiminden korkup korkmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Maduro, “Benim korkum yok. Ama iyi korunuyorum” cevabını verdi.

Venezuela lideri, korumaları arasında Rus özel güvenlik güçlerinin olduğu iddialarına ise cevap vermedi. Öte yandan; Maduro, muhaliflerle görüşmelerinde arabulucuların yer alması ihtimaline ilişkin olaraksa, “Venezuela’da olup bitenler hakkında içten endişelerini gösteren bazı hükümet ve kurumlar var” dedi ve bu ülke ya da kurumların ismini vermese de onların da Venezuela’da diyaloğu desteklemesini isteyeceğini söyledi.