Maduro Hakim Karşısına Çıktı: Tüm Suçlamaları Reddetti

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde (Manhattan) görülen davada, kıdemli Yargıç Alvin Hellerstein’ın karşısına çıkarılan Maduro, savunmasını şahsen yaptı. Savcılık makamı, Maduro’yu yaklaşık yirmi yıl boyunca Kolombiyalı FARC gerillalarıyla iş birliği yaparak ABD’ye tonlarca kokain sokmak ve bu ticaretten haksız kazanç elde etmekle suçluyor.

Mahkeme Süreci ve İlk İfadeler

Maduro, kendisine yöneltilen dört ana suçlamanın tamamı için “suçsuz” olduğunu beyan etti. Duruşma sırasında Yargıç Hellerstein’a hitaben konuşan Maduro, "Ben masumum. Suçlu değilim. Ben düzgün bir adamım" ifadelerini kullanarak hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Suçlamaların Kapsamı

ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iddianamede şu temel başlıklar yer alıyor:

Narko-terörizm Komplosu: Uyuşturucu ticaretini bir silah olarak kullanarak ABD kamu sağlığını hedef almak.

Uyuşturucu ticaretini bir silah olarak kullanarak ABD kamu sağlığını hedef almak. Silahlı Organizasyon Kurmak: "Güneş Karteli" olarak adlandırılan yapı aracılığıyla askeri gücü uyuşturucu trafiği için kullanmak.

"Güneş Karteli" olarak adlandırılan yapı aracılığıyla askeri gücü uyuşturucu trafiği için kullanmak. Kara Para Aklama: Yasa dışı ticaretten elde edilen gelirleri sisteme dahil etmek.

Uluslararası Tepkiler ve Hukuki Statü

Maduro’nun bir devlet başkanı olarak başka bir ülkede yargılanması, uluslararası hukuk çevrelerinde "devlet dokunulmazlığı" tartışmalarını da beraberinde getirdi. ABD tarafı, Maduro yönetiminin meşruiyetini tanımadığını belirterek yargılamanın hukuki olduğunu savunurken; bazı uluslararası gözlemciler bu süreci "siyasi bir yargılama" olarak nitelendiriyor.

Maduro mahkemeden çıkarken geriye dönerek ispanyolca “Ben bir savaş esiriyim” diye bağırdı.

Bir sonraki mahkeme 2.5 ay sonra yapılacak.

Yargıç Hellerstein, delillerin değerlendirilmesi ve savunmanın hazırlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Maduro, bu süreçte New York'taki yüksek güvenlikli bir tutukevinde alıkonulmaya devam edilecek.