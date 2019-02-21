Maduro duyurdu: Sınırı kapatıyorum
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya ile olan sınırın kapatılacağını duyurdu.21 Şubat 2019 Perşembe 20:21
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin Brezilya olan sınırının kapatılacağını açıkladı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Perşembe gecesi ülkesinin Brezilya'yla olan sınırının kapatılacağını duyurdu.
Kolombiya ile olan sınırda kapatılabilir
Maduro, Kolombiya'yla olan sınırın da kapatılmasının hükümet tarafından değerlendirildiğini söyledi.
Maduro hükümeti daha önce de ülkeye denizden erişimi askıya almış ve sınır bölgelerine askeri yığınak yapmıştı.
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