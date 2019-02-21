Maduro duyurdu: Sınırı kapatıyorum Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya ile olan sınırın kapatılacağını duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin Brezilya olan sınırının kapatılacağını açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Perşembe gecesi ülkesinin Brezilya'yla olan sınırının kapatılacağını duyurdu. Kolombiya ile olan sınırda kapatılabilir Maduro, Kolombiya'yla olan sınırın da kapatılmasının hükümet tarafından değerlendirildiğini söyledi. Maduro hükümeti daha önce de ülkeye denizden erişimi askıya almış ve sınır bölgelerine askeri yığınak yapmıştı.

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