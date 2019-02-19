Maduro, Amerika’ya meydan okudu

Venezuela lideri Nicolas Maduro, muhalefet lideri Juan Guaido’nun kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmesiyle başlayan siyasi krize ilişkin Euronews’a konuşurken Amerika’ya meydan okudu... Avrupa Birliği’nin (AB) çakma başkan Guaido’yu tanımakla ‘çok büyük bir hataya düştüğünü söyleyen Maduro, muhabirin ülkede iki başkan var sözlerine karşı çıkıp, “Venezuela’da anayasaya göre halk oyu ile seçilen tek bir başkan var; o da burada karşınızda oturan mütevazı işçi Nicolas Maduro. Şu anda bir darbe girişimi mevcut, ancak başarısızlıkla sonuçlandı. Onları etkisiz hale getirdik. ABD, Venezuela’da bir kukla hükümeti kurmak için tüm siyasi, diplomatik ve ekonomik gücünü kullandı. ABD fitnesi yüzünden ülkemizde ikilik çıktı. Demokrasi ABD’deki elitlerin umrunda değil. Onların ilgilendiği tek şey bizim zenginliğimizi yağmalamak” dedi.

Venezuela lideri, “Darbe girişimi, tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir olay. ABD müdahalesi, Birleşmiş Milletler tüzüğünün içişlerine müdahaleyi yasaklayan kanunlarını ve Venezuela anayasasının temel ilkelerini ihlal ediyor. Bu, Venezuela’ya hükmetme, Venezuela’yı ele geçirme ve neo-sömürgeci bir ilişki kurma girişiminin bir parçası. Donald Trump’ın hükümeti, Beyaz Saray’ın aşırıcı yönetimi ve uydu hükümetleri istediğini söyleyebilir. Ancak Venezuela’da egemenlik halkındır, karar halka aittir. Burada ne yapacağımıza hiçbir yabancı hükümet karar veremez” diye konuştu.

Biz kimsenin dilencisi değiliz

Amerika ve Trump ile artık diyalog kurmanın mümkün olmayacağını belirten Maduro, “ABD, insani yardım kavramını bir ülkeyi küçük düşürmenin bir yolu olarak, ideolojik siyasi bir mesele olarak kullanıyor. Yapmadığım tek şey vatanıma ihanet etmek ya da Donald Trump’a teslim olmak, önünde diz çökmektir. Venezuela’nın yurtdışındaki 10 milyar dolardan fazla varlığı donduruldu. Tıp ve gıda malzemeleri ithal etmemizi engelliyorlar, çünkü dünyanın her köşesindeki yabancı hesaplarda olan paramızın peşindeler. Ve 10 milyar dolardan fazla parayı dondurduktan sonra bize gelip, 20 milyon dolarlık bozulmuş, çürümüş yiyeceklerini vereceklerini söylüyorlar. Buna izin vermeyiz. İhtiyacımız olan her şeyi ithal edebilecek yeterli kaynağımız var. Bize kırıntı teklif etmeye bir son verin. Biz kimsenin dilencisi değiliz” dedi.

Maduro, Venezuela krizinin artık küresel bir savaşa dönüştüğünü belirterek, “Dünyada yeni ekonomik, sosyal ve askeri güç kutupları var. Artık tek bir imparatorluğun dikte ettiği ve tüm dünyanın emirlerine uyduğu tek kutuplu bir dünya yok. Rusya, Türkiye, Çin, Hindistan ve İran gibi güçlü müttefiklerimiz sadece Venezuela için değil, tüm dünya için önemli. İnsanlığın geleceği Amerikan imparatorluğuna diz çökmüş kişiler olmayacak. İnsanlığın geleceğini Çin, Rusya, Türkiye ve İran gibi ülkeler belirleyecek” ifadesini kullandı.