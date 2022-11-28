Maduro ABD'yi dize getirdi... Resmen duyuruldu!

ABD, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yüzünden Rus petrolüne uyguladığı ambargo nedeniyle yeni arayışlara girdi. Petrol ve gaz yönünden önemli kaynaklara sahip Venezuela'ya yönelen Amerika, yıllardır ekonomik yaptırımlar uyguladığı ülkeye ılımlı adımlar atmaya devam ediyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela devlet kurumları ile muhalefet arasında varılan anlaşmalara yanıt olarak bu ülkeye uyguladığı petrol yaptırımlarını hafifletmeyi kabul ettiğini bildirdi.

Hemen lisans da verildi

Bakanlık, Amerikan enerji şirketi Chevron'a Venezuela'da 6 ay boyunca petrol çıkarma ve petrol ürünleri üretme, ayrıca bu ürünleri ABD pazarına tedarik etme izni veren lisans sağladı.

Açıklamada, "Bu önlem, ABD'nin Venezuella halkının zor durumunu hafifleten ve demokrasinin yeniden tesis edilmesini destekleyen somut adımlara göre yaptırımların noktasal olarak hafifletilmesine yönelik uzun vadeli politikasını yansıtıyor" ifadelerine yer verildi.

"Yaptırımları daha da hafifletme hakkımızı saklı tuttuk"

Aynı zamanda Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Washington’un Venezuela'ya yönelik yaptırımları hem daha da hafifletme, hem de sıkılaştırma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Birçok alanda anlaşma yapıldı

Bakanlık, Venezuelalı yetkililer ile muhalefet temsilcilerinin Meksika'da müzakerelerin yeniden başladığını, eğitim, sağlık, gıda güvenliği ve sel sonuçlarını ortadan kaldırma alanında anlaşmaya varıldığını duyurduklarını hatırlattı.

ABD Maduro'yu devirmeye çalışmıştı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ABD'nin desteklediği Juan Guaido'nun başarısız sonuçlanan darbe girişimine maruz kalmıştı. Trump yönetimini peş peşe Venezuela'da kendini "Geçici Devlet Başkanı" ilan eden Guaido'ya destek açıklamaları yapmıştı.