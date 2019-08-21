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Maduro, ABD ile görüştüklerini doğruladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro:- "Aylardır Donald Trump hükümetiyle benim başkanlığını ettiğim Bolivarcı hükümet arasında, benim yetkim altında, Kuzey Amerika imparatorluğuyla aramızdaki çatışmaya bir çözüm bulabilmek için çeşitli görüşmeler yapılıyor"- "Sizlere bir sır vermek istiyorum, bunu benim için saklayın çünkü kimsenin bilmemesi gereken gizli yerlerde, gizli görüşmeler yapıldı. Elbette temas halindeyiz ve temas halinde olmaya devam edeceğiz"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 04:06
Maduro, ABD ile görüştüklerini doğruladı

CARACAS (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Aylardır Donald Trump hükümetiyle benim başkanlığını ettiğim Bolivarcı hükümet arasında, benim yetkim altında, Kuzey Amerika imparatorluğuyla aramızdaki çatışmaya bir çözüm bulabilmek için çeşitli görüşmeler yapılıyor." dedi.

Maduro, La Guaira şehrinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, kendisinin yetkisiyle, hükümetinin ABD Başkanı Donald Trump hükümetinden üst düzey yetkililerin aylardır temas halinde olduğunu doğruladı.

Devlet Başkanı Maduro, hükümetiyle ABD arasında gizli görüşmelerin yapılmasına ilişkin "Aylardır Donald Trump hükümetiyle benim başkanlığını ettiğim Bolivarcı hükümet arasında, benim yetkim altında, Kuzey Amerika imparatorluğuyla aramızdaki çatışmaya bir çözüm bulabilmek için çeşitli görüşmeler yapılıyor." diye konuştu.

Doğrudan ABD'ye işaret etmeksizin Maduro, "Sizlere bir sır vermek istiyorum, bunu benim için saklayın çünkü kimsenin bilmemesi gereken gizli yerlerde, gizli görüşmeler yapıldı. Elbette temas halindeyiz ve temas halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dün Venezuela hükümetinin iki numaralı ismi olarak bilinen Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, Trump yönetimine yakın bir kişiyle gizli görüşmeler yaptığı iddialarını yalanlamıştı.

- Trump'a yanlış bilgi veriyorlar

Devlet Başkanı Maduro, Venezuela'nın egemenliğini her zaman savunacağına vurgu yaparak, "Eğer Devlet Başkanı Donald Trump bir gün ciddi bir şekilde konuşmak ve bu çatışmayı düzenlemek için bir plan yapmak isterse biz müzakere etmek ve çözüme ulaşmak için her zaman hazırız. Ancak eğer bize saldırırsanız biz de cevap veririz." şeklinde konuştu.

Bu arada, ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında kendisine sorulan Maduro hükümetiyle görüşüp görüşmediği sorusuna, "Temas halindeyiz, Venezuela'da çeşitli temsilcilerle görüşüyoruz." şeklinde cevap vermişti.

Öte yandan Maduro, ABD'li bazı yetkililerin Trump'a Venezuela hakkında yalan söylediklerini, bu durum üzerinden Venezuela'ya karşı saldırıların ve yaptırımların uygulandığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 04:06
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. görüşme
  3. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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