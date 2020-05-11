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Madrid'de Kovid-19 önlemlerine uymayanlara ceza yağdı

Madrid polisi, geçen hafta sonunda parti verilen 400 eve baskın düzenlerken, parklarda toplu halde eğlence yapan 97 gruba da müdahale etti

Yeniakit Publisher
2020-05-11 18:33:00 -
Madrid'de Kovid-19 önlemlerine uymayanlara ceza yağdı

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü başkent Madrid'de alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle sadece geçen hafta sonu 8 bin 825 kişiye para cezası verildi.

Madrid Valiliğince yapılan açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan olağanüstü hali ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesilen kişilerin sayısında geçen hafta sonu büyük artış olduğu bildirildi.

Olağanüstü hale uymadığı için 1-3 Mayıs'ta 16 kişinin gözaltına alındığını ve toplam 7 bin 419 kişiye para cezası kesildiği belirtilen açıklamada, geçen hafta sonunda gözaltına alınanların sayısının 36'ya, para cezasına çarptırılanların sayısının ise 8 bin 825 kişiye çıktığı duyuruldu.

Madrid Belediye Polisinden yapılan açıklamada, Kovid-19'a karşı getirilen kurallara özellikle gençlerin uymadığı ve "hafta sonunda parti verildiği" yönünde ihbar alınan 400 eve baskın düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, parklarda toplu halde eğlence yapan, aralarında 20'den fazla kişinin bulunduğu 97 farklı gruba müdahale edildiği de kaydedildi.

Yasa gereği, olağanüstü halin ihlalinde 600 avrodan başlayan para cezaları, tekrarlanması veya şiddet içerikli olması durumunda 30 bin avroya kadar ulaşabiliyor.

- Hastanede tedavi gören gençlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı Acil Durumlar ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında, çocukların sokağa çıkmasına izin verilmesinden bu yana geçen 15 günde Kovid-19 vakalarında hastanede tedavi görenlerin arasında gençlerin sayısının arttığını bildirdi.

Çocuklara sokağa çıkma izni verilmesiyle hastanede tedavi gören gençlerin sayısındaki artış arasında direkt bağ kurmanın çok zor olduğunu vurgulayan Simon, Kovid-19 vakalarındaki düşüşün ülke genelinde devam ettiğini hatırlattı.

İspanya'nın 17 özerk yönetimden 11'i ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı kalan Ceuta ve Melilla kentleri kademeli normalleşme sürecinde bugün ikinci aşamaya geçerken, Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü Madrid, ikinci aşamaya geçmesi tamamen yasaklanan tek özerk bölge olmuştu.

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