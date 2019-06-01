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Madrid'de 5 İngiliz taraftar gözaltına alındı

Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Madrid kentinde olay çıkartan İngiliz taraftarlardan 5'i gözaltına alınırken, bir polis de yaralandı

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:42
Madrid'de 5 İngiliz taraftar gözaltına alındı

MADRİD (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ve Tottenham takımları arasında bugün oynanacak final maçı öncesinde Madrid kentinde çıkan olaylarda 5 İngiliz taraftar gözaltına alındı.

İspanyol polisi tarafından yapılan açıklamada, final maçı için Madrid'e gelen İngiliz taraftarlardan beşinin kentin farklı yerlerinde çıkardığı şiddet olaylarından dolayı gözaltına alındığı bildirildi. Taraftarların kamu düzenini bozmak ve polise karşı koymakla suçlandıkları belirtildi.

Çıkan olaylarda biri polis, bazı yaralıların da olduğu kaydedildi.

Öte yandan final maçı için Madrid kent merkezinde kurulan etkinlik alanlarında toplanan taraftarlardan en az 25'inin sıcak hava ve alkol kullanımından dolayı fenalık geçirdiği ve sağlık görevlilerinin müdahale ettiği açıklandı. İngiliz taraftarlardan 4'ünün hastanede olduğu bilgisi paylaşıldı.

Final maçı için çoğu biletsiz 70 bin kadar İngilizin Madrid'e gelmesi bekleniyor.

Başkent Madrid'de polis, jandarma ve özel güvenlik görevlilerinden oluşan toplam 4 bin 700 kişilik bir ekip güvenliği sağlamak için çalışıyor.

Metropolitano Stadı'nda Liverpool ve Tottenham takımları arasında oynanacak final maçı TSİ 22.00'de başlayacak.


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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:42
  1. gözaltı
  2. İngiliz taraftarlar
  3. Liverpool
  4. Madrid
  5. Tottenham
  6. UEFA Şampiyonlar Ligi finali

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