Madrid derbisini Real Madrid kazandı

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 15. dakikada Carlos Casemiro ile 63. dakikada Jan Oblak'tan (k.k) geldi.

Bu sonuçla, Atletico Madrid haftayı 26 puanla, ev sahibi Real Madrid ise 23 puanla kapattı.

Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Diego Simeone'nin öğrencilerinin 7 maçlık galibiyet serisi de son buldu.

Son 4 maçta sadece bir kez kazanabilen Zinedine Zidane'ın ekibi Real ise derbi galibiyetiyle nefes aldı.

Diğer yandan gerek La Liga gerekse Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlardan dolayı geleceği tartışılmaya başlanan Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, kritik ve zorlu haftayı en iyi şekilde tamamladı.

Geçen haftaya kadar ligde son 3 maçını kazanamayan ve 1 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı karşılaşmada deplasmanda Shakhar Donetsk'a 2-0 yenilen Real Madrid, hem Avrupa'da yoluna devam etmeyi hem de ligdeki şampiyonluk yarışını riske atmıştı.

Zorlu maçların olduğu bir haftayı kayıpsız kapatan Real Madrid, ligde 5 Aralık'ta deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup ettikten sonra bu akşam da derbi maçında lider Atletico'yu 2-0 yendi.

Real Madrid, Atletico ile arasındaki puan farkının 9'a çıkmasını engelleyerek şampiyonluk yarışındaki iddiasının azalmasını engelledi.