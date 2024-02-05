  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eski Rum Bakanı Kasulidis: O ülke daha dikkatli olmalı! Önlemler konusunda Kıbrıs Rum hükümeti tarafı ile kavga etti

Ünlü kahve ve çay markası iflas etti! Şubeleri bir bir kapanıyor, binlerce kişi maalesef işsiz kalacak

Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey oyuna girerken dua ediyordu! Hocası Tuchel öyle bir şey yaptı ki...

İBB o hattı kapattı ama yeni yılda Murat Kurum'dan yeni metro müjdesi var! 10 bin liraya çıkıp Türkiye'ye geri gelecek

F-35'ten sonra bir ülke daha Türkiye'ye uçak satma konusunda geri adım atıyor! Hükümetleri toplandı

O makarna markası marketlerden acil olarak toplatılıyor! Hastalığa sebep olma tehlikesi var

Bu kadarı hiç ama hiç beklenmiyordu! 5 bin mağaza kapanacak

Beraber geldiler beraber gidiyorlar! Muhalefetin Ali Koç-Ekrem İmamoğlu hayal kırıklığı

İslam Memiş, 5 gün içinde altında rekor bekliyor

ABD dergisi: Türkiye'nin ordusu ve İsrail ordusunu karşılaştırdı!
Spor Madrid derbisi beraberlikle sonuçlandı
Spor

Madrid derbisi beraberlikle sonuçlandı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 01:24:00 -
Madrid derbisi beraberlikle sonuçlandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında oynanan derbi maçında Real Madrid sahasında Atletico Madrid ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Real Madrid'de ilk 11'de ismi duyurulan Vinicius Junior, ısınmalar sırasında sakatlanınca teknik direktör Carlo Ancelotti bu futbolcunun yerine Brahim Diaz ile maça başladı.

Sahanın en iyilerinden biri olan ve 70 dakika oyunda kalan Brahim, 20. dakikada Real Madrid'n tek golünü attı.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Antoine Griezmann'ın kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşunda topu ağlara gönderen Stefan Savic'in golü VAR'ın ofsayt tespit etmesiyle iptal edildi.

Maçın uzatmalarının oynandığı 93. dakikada Marcos Llorente ile aradığı golü bulan Atletico Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'ndan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, bu maçta yedek bekledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İtalyan teknik direktör, yedekler arasındaki orta saha oyuncularından Luka Modriç ve Dani Ceballos'u ikinci yarıda oyuna sokmayı tercih etti.

Puanını 58'e çıkaran Real Madrid liderliğini korusa da şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Girona (56 puan) ile arasındaki puan farkını artırmak için önemli bir avantajı kaçırdı.

La Liga'da 3. Barcelona'nın 50, 4. Atletico Madrid'in ise 48 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA

Herkes işini gücünü bıraktı bunu konuşuyor! Mbappe'ye dudak uçuklatan para
Herkes işini gücünü bıraktı bunu konuşuyor! Mbappe'ye dudak uçuklatan para

Spor

Herkes işini gücünü bıraktı bunu konuşuyor! Mbappe'ye dudak uçuklatan para

İspanya Arda Güler'den memnun: Real Madrid idmanında gol çıkışı şaşırttı, deprem etkisi yaptı
İspanya Arda Güler'den memnun: Real Madrid idmanında gol çıkışı şaşırttı, deprem etkisi yaptı

Spor

İspanya Arda Güler'den memnun: Real Madrid idmanında gol çıkışı şaşırttı, deprem etkisi yaptı

Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir
Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Spor

Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Bunları uygulayın görün dedi ve: Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den Arda Güler yanıtı şok edecek!
Bunları uygulayın görün dedi ve: Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den Arda Güler yanıtı şok edecek!

Spor

Bunları uygulayın görün dedi ve: Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den Arda Güler yanıtı şok edecek!

Hazard’tan Real Madrid’e olay sözler
Hazard’tan Real Madrid’e olay sözler

Spor

Hazard’tan Real Madrid’e olay sözler

Real Madrid kadrosunda milyonlarca lira olan Arda Güler oynayacak mı, ünlü oyuncu kadroda var mı yok mu?
Real Madrid kadrosunda milyonlarca lira olan Arda Güler oynayacak mı, ünlü oyuncu kadroda var mı yok mu?

Spor

Real Madrid kadrosunda milyonlarca lira olan Arda Güler oynayacak mı, ünlü oyuncu kadroda var mı yok mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23