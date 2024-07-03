  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rus lider Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da bir arada: Suriye'deki gerilimi görüştüler

Petrol devi Suudi Arabistan açıkladı: Yeni petrol ve doğalgaz yatakları buldu!

Plan-S devrede! Yerli takım uyduları göreve hazır

Türk müteahhitleri fitili ateşledi! Karar çıktı!: Yurt dışında 7,6 milyar dolarlık iş hamlesi geldi

Suudi Arabistan'dan 'helal olsun' dedirten Türkiye kararı! 'Buradan sözünü veriyoruz' diyerek duyurdular

Depremzede çocuğun mektubunu karşılıksız bırakmadı! Koca yürekli Arda yine yapmış yapacağını

Dışişleri Bakanlığı gereken cevabı verdi! Türkiye'den UEFA'ya 'Bozkurt' ayarı

Türk askerinin Suriye'de kontrolü sağladığı sırada İran'dan büyük namussuzluk! İHA'lar düşürüldü

Dünya devi duyurdu: Türkiye'den 4 adet uçak siparişi aldık

Prens Selman'dan sürpriz İran kararı
Kadın - Aile Madımak otu nedir? Faydaları nelerdir, neye iyi gelir? 1 kaşığı bile vücudu sıfırlıyor! Öyle bir faydası var ki!
Kadın - Aile

Madımak otu nedir? Faydaları nelerdir, neye iyi gelir? 1 kaşığı bile vücudu sıfırlıyor! Öyle bir faydası var ki!

Yeniakit Publisher
2024-07-03 19:22:00 - 2024-07-03 22:57:03
Madımak otu nedir? Faydaları nelerdir, neye iyi gelir? 1 kaşığı bile vücudu sıfırlıyor! Öyle bir faydası var ki!

Bahar aylarında özellikle yol kenarlarında sıklıkla görülen madımak otu insan vücuduna çok faydalı olan otlar arasındadır. Ayrıca harika bir de yemeği bulunmaktadır. Diğer zamanlarda ise kurutulmuş hali çay olarak kullanılmaktadır. Taze iken toplanıp dolaba da konulup diğer zamanlarda tüketilebilir. İnanılmaz madımak otu çayının faydaları nelerdir?, Madımak otunun faydaları nelerdir?, Madımak yemeğinin faydaları nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…

Madımak Otunun Faydaları Nelerdir? Uygulayanlarda neler yaşandı? 

-İçerisinde bol miktarda A, E, C, B2 ve B6 vitaminleri bulundurmaktadır. Bu sayede insan vücuduna ihtiyaç olan günlük vitamin ihtiyacını da karşılamaktadır.
Ayrıca içerisinde madımağın kalsiyum ve demir de bulundurmaktadır. Demir sayesinde vücudun kansızlığını ve demir eksikliğini de gidermektedir.
-Kurutulup çayı yapıldığı zaman özellikle mide ve bağırsak sorunlarına karşı oldukça etkilidir.
-Madımak otu güçlü bir antioksidan kaynağıdır.
-Vücudu serbest radikallere karşı da korumaktadır.
-Madımak otunun diğer bir özelliği ise idrar söktürücü ve idrar artıcı görevinin olmasıdır. Bu yüzden vücutta biriken ödemin kısa yoldan ve hızlı şekilde atılmasını da sağlamaktadır.
-Sık idrara çıkardığı için de böbreklerin temizlenmesini de sağlamaktadır.
-Yüksek kan şekeri sorununa da kan şekerini dengeleyici özelliği de bulunmaktadır.
-Özellikle antiseptik özelliği ile mide ve bağırsaklarda oluşacak bütün hastalıklara karşı da önlenmesinde ayrıca yardımcı olmaktadır.
-Ayrıca sindirim sistemini de rahatlatmaktadır. Gaz söktürücü özelliği sayesinde gaz sancısını önlemektedir.
-Madımak otunun diğer bir özelliği ise damar büzücü etkisinin olmasıdır.
-Bazı sebeplerden dolayı olan fazla adet kanamalarına da iyi gelmektedir.
-Hatta basur kanamalarında ve doğum kanamalarında da kullanılmaktadır.
-Zihnin canlanmasını sağlamaktadır. Ayrıca zihin yorgunluğuna da iyi geldiği bilinmektedir.

Madımak Otunun Kullanımı Nasıldır?

Taze iken toplanıp kurutulduğu zaman çayı yapılmaktadır. Çayı için kaynamış 1 su bardağı suyun içerisine 1 tutam kurutulmuş madımaktan atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesi için bekleyin. Demlenme süresi dolduktan sonra günde 1-2 bardak kadar tüketin.
Yemeği ve böbrek içi olarak da tercih edilmektedir.
Zararı yoktur fakat çayını yine günde 2 bardaktan fazla tüketmeyin.

ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Yemeğinin Tarifi
Madımak
Sarımsak
Tere yağ
Bulgur (isteğe bağlı)
Tuz
Pul biber
Salça
Sıcak su
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tarifi: Madımakları temizleyip tencerenin içerisine koyun ve kavrulmaya bırakın kavrulduktan sonra üzerine sıcak su ilave edin ve içerisine isteğe göre bulgurları ilave edin pişene kadar bekleyin. Diğer bir tavana tereyağını yakın ve içerisine bolca sarımsak rendeleyin ve kavurun. Kavurduktan sonra ise salça ilave edin. Daha sonra bu karışımı madımak yemeğinin içerisine ilave edin ve 5-6 dakika daha kaynatın ve altını kapatın. AFİYET OLSUN!

İltihapları kurutuyor, beyin sağlığını destekliyor: Yapın bir de şimdi görün!
İltihapları kurutuyor, beyin sağlığını destekliyor: Yapın bir de şimdi görün!

Kadın - Aile

İltihapları kurutuyor, beyin sağlığını destekliyor: Yapın bir de şimdi görün!

Sosyal medyanın tetiklediği bir hastalık daha! Öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer diş sıkmanın...
Sosyal medyanın tetiklediği bir hastalık daha! Öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer diş sıkmanın...

Kadın - Aile

Sosyal medyanın tetiklediği bir hastalık daha! Öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer diş sıkmanın...

Sabahları yorgun argın kalkıyorsanız çözümü bunda! Canan Karatay'ın zinde tutacak bomba tarifi!
Sabahları yorgun argın kalkıyorsanız çözümü bunda! Canan Karatay'ın zinde tutacak bomba tarifi!

Kadın - Aile

Sabahları yorgun argın kalkıyorsanız çözümü bunda! Canan Karatay'ın zinde tutacak bomba tarifi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23