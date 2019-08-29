Madende iş kazası: 1 ölü Manisa’nın Soma ilçesinde özel sektöre ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Manisa’nın Soma ilçesinde özel sektöre ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.



Olay, Soma ilçesi Eynez Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Göktepe (47) bant temizliği esnasında tambura sıkıştı. Hastaneye kaldırılan Göktepe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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