Madencilik ürünleri ihracatına Çin damgası

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artan madencilik ürünleri ihracatı, ağustos ayına göre ise yüzde 30,6 artarak 421 milyon 3 bin dolara yükseldi. Madencilik ürünleri ihracatı, Türkiye’nin toplam ihracatından eylül ayında yüzde 2,8, yılın 9 ayında ise yüzde 2,7 pay aldı. Sektör geçen ay en fazla ihracatı, 146 milyon 556 bin dolarla Çin’e gerçekleştirdi. Çin’i 37 milyon 540 bin dolarla ABD, 19 milyon 940 bin dolarla İspanya, 17 milyon 397 bin dolarla Bulgaristan, 15 milyon 27 bin dolarla Belçika izledi. Miktar bazında da eylülde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı 32 milyon 918 bin dolarla Çin’e gerçekleşti.