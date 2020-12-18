Madencilik sonrası dikilen ağaçlardan binlerce litre zeytinyağı elde ediliyor

ANKARA (AA) - MURAT TEMİZER - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne (TKİ) bağlı olarak Soma'da faaliyet gösteren Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğünün, çevre rehabilitasyonu kapsamında diktiği 7 bin 700 zeytin ağacından yıllık ortalama 5 bin-6 bin 500 litre zeytinyağı elde ediliyor.

AA muhabirinin TKİ yetkililerinden edindiği bilgiye göre, madencilik sonrası arazilerin tekrar kullanılması amacıyla çevre dostu faaliyetlere önem veriliyor.

Dekapaj ve üretim çalışmaları nedeniyle bozulan doğal yapının korunması, topografyanın düzenlenmesi ve çevrenin eski haline getirilmesi amacıyla 1990'lı yılların başlarından itibaren çevreye uygun olarak lavanta, kızılçam, akasya, fıstık çamı ve zeytin ağacı dikmeye başlayan kurum, bugüne kadar 55 bin hektar alanda yaklaşık 10 milyon ağaç dikti.

Bu kapsamda Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü uhdesinde yer alan sahalara ve arazilere de toplam 7 bin 700 zeytin ağacı dikildi. Bu ağaçlardan yıllık ortalama 5 bin-6 bin 500 litre zeytinyağı elde ediliyor. Yağlar kurulan komisyon aracılığıyla ambar kayıtlarına alınıyor.

Yağların bir bölümü TKİ ve Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün tanıtım faaliyetleri için kullanılırken, kalan kısmı çalışan personele verilen yemeklerde, sosyal tesislerdeki lokal hizmetlerinde, eğitim ve dinlenme tesislerinde tüketiliyor.

Bu kapsamdaki çalışmaların "Çevreyle dost madencilik mümkündür" mottosuyla hareket edilerek sürdürüldüğü ifade ediliyor.



