  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Harris ve Trump arasındaki yarış kızışıyor

Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! Dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi

Provokatör Ümit Özdağ ortalığı birbirine kattı: Dilan Polat'ın hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum

Bu görüntüde çok şey var! Narin’in akrabası darp edilerek susturuldu

Ekrem ortalığı karıştırmak için devreye girdi! Bu sefer 'Teğmenleri' kullandı

Anlaşmaya varıldı! ABD askerleri katliam yaptıkları ülkeden çekilecek

Bursa’nın ünlü mobilya markası iflas etti!

Daha maç oynanmadan gerginlik artıyor! Şenol Güneş kavgası: Görenler şaştı kaldı bu işe

Miçotakis duyurdu: 'Altın vize' ile Yunanistan sınır kapıları açıldı! Ortaya çıkan tüm bilgiler!

Hamas ‘Ümmet yanımızda’ diyerek duyurdu! İşte Siyonist askerlerin kabusu olan yiğit
Yerel Maden suyu yüklü tır devrildi
Yerel

Maden suyu yüklü tır devrildi

Yeniakit Publisher
2024-09-09 03:20:00 -
Maden suyu yüklü tır devrildi

Bolu'da, Mudurnu Akyazı karayolunda maden suyu yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu Mudurnu Akyazı karayolu trafiğe kapandı.

Kaza, gece saatlerinde Mudurnu Akyazı karayolunda yaşandı. Beypazarı'ndan Akyazı istikametine gitmekte olan maden suyu yüklü 06 DP 72 79 plakalı tır kontrolden çıkarak yola devrildi. Araçta yüklü bulunan maden suyu şişeleri tarlaya ve şarampole devrilirken birçok şişenin kırıldığı görüldü. Sürücü şans eseri yara almadan kendi imkanları ile aracından çıktı. Olay yerine gelen ekipler alternatif yol olarak trafiği eski Mudurnu taş kesti karayoluna yönlendirdi.

Jandarma olay yerinde çekici çağırarak tırın bir an önce yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23