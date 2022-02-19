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Kadın - Aile Maden suyu, yeşil çay, limon kürü nasıl yapılır? Soda, yeşil çay, limon kürü ile zayıflayın
Kadın - Aile

Maden suyu, yeşil çay, limon kürü nasıl yapılır? Soda, yeşil çay, limon kürü ile zayıflayın

Kilo verme konusunda ön plana çıkan popüler diyet çaylarının başını çeken yeşil çay, düzenli uygulandığında kilo verdirici etkisini göstermekte oldukça başarılıdır. Yeşil çay, soda ,limon kürünü deneyen herkes memnun oluyor. İşte kolay zayıflatan yeşil çay ve maden suyu karışımı...

Yeniakit Publisher
2022-02-19 14:46:00 - 2022-02-19 14:52:06
Maden suyu, yeşil çay, limon kürü nasıl yapılır? Soda, yeşil çay, limon kürü ile zayıflayın

Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına yardımcı olan yeşil çayı limon ve maden suyu ile tükettiğinizde kısa ve doğal yollardan kilo vermeyi kolay hale getirebilirsiniz.

Yeşil çay, limon,  maden suyu kürü nasıl hazırlanır? İşte kilo verdiren yeşil çaylı limon ve maden suyu detoks çayı...

Yeşil çay detoks tarifi:

Malzemeler:

1 şişe maden suyu
2 tatlı kaşığı yeşil çay
Yarım adet limon
Yarım litre kaynar su

Soda, yeşil çay, limon kürü nasıl yapılır?

Kaynamış olan yarım litre suyun içine yeşil çayı ilave edip 10 dakika demlenmesini bekleyin. Daha sonra çayın içine yarım limon sıkarak kabuğuyla beraber demlenen çaya koyun. Maden suyunu karışıma döküp çayı hazır hale getirin. Oda sıcaklığında olmak şartıyla öğün aralarında karışımı tüketin. Yağ yakma oranı düzenli tüketilmesi ile doğru orantılıdır. Bu yüzden karışımı aksatmadan tüketmeye dikkat etmenizde fayda var.

 

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