Maden suyu: Yerin altından fışkırıyor! Faydalarını duyan şaştı kaldı! O haber: bir bir anlatıyoruz

Maden Suyunun Faydaları Nelerdir?

Kalsiyum, magnezyum, flor, sodyum, klorür, bikarbonat, sülfat gibi elementler içermektedir. Bazen de çok az miktarda iyot bulunmaktadır.

Günde 1 bardak içilen maden suyu insan vücudunun günlük ihtiyacı olan kalsiyumun % 50 sini karşılamaktadır.

Kalsiyum açısından zengin olduğu için kemik erimesinin önüne geçilmesinde yardımcı olmaktadır. Özellikle kemik erimesi başlayan kişilerin günde 1 bardak tüketmesi gerekmektedir.

Ayrıca romatizma hastalığına çok faydası bulunmaktadır. Romatizmanın iltihapla gelen ağrılarını azaltmaktadır.

Eklemler de oluşan şişkinliğinde azaltılasına yardımcı olmaktadır.

İçerisinde bulunduğu vitamin ve mineraller sayesinde kas dokusu ve faaliyetleri için önemlidir. Kas kasılmalarının ve kramplarının azaltılmasını da sağlamaktadır.

Sindirim kolaylaştırır ve tok karnına içildiğinde sindirimi uyarmaktadır. Sindirim kolaylaştıran en etkili faydalı içecekler arasındadır.

Mide asidini dengeler ve mide duvarını korumaktadır.

İçerisinde bulunduğu sülfatlar sayesinde sindirim sistemi enzimlerini oluşturur. Bu da kabızlık ve şişkinlik gibi sorunların oluşmasını engeller.

Kalp ve damar sağlığı için çok faydalı bir içecektir.

Ayrıca mide yanmasını ve mide ekşimesini de azaltmaktadır.

Maden sularının yağ yakıcı özelliği olduğu için kilo vermeye de yardımcı olmaktadır.

İçerisinde bulunduğu zengin kalsiyum sayesinde kemik sağlığı için çok faydalı olan bir içecektir.

Özellikle kötü kolesterolün oluşumunu da engellemektedir.

Maden suyu cilt dostu bir içecektir. Ciltteki fazla yağın azaltılmasında ve sivilceler için çok faydalıdır. Ayrıca koyu renkteki lekelerin azaltılmasında yardımcı olmaktadır. Cilde parlaklıkta vermektedir.

Saç sağlığını da korumaktadır. Saçlara nem kazandırır ayrıca saç derisinde oluşacak sorunlara karşı da koruyucudur.

Maden suyu diyabete de karşı çok faydalıdır. Kan şekerini dengeler. Yaşam kalitesini de artırır.