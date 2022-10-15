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Aktüel Maden şehidi Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Maden şehidi Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 40 madenciden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi toprağa verildi. Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 18:22:00 -
Maden şehidi Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

Maden şehidi Selçuk Ayvaz'ın cenazesi Uğurlar köyündeki evinin önünde helallik alınmasının ardından naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy camisine getirildi. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziyeleri kabul eden Ayvaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

Merhum Ayvaz'ın cenazesi, namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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