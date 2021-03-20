  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Maden sahalarına “drone”lu denetim
Ekonomi

Maden sahalarına “drone”lu denetim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde çalışan harita mühendisleri, haritalama için özel tasarlanan drone yardımıyla Türkiye genelindeki maden sahalarını denetleyip 3 boyutlu modellenmesini sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 16:03:00 -
Maden sahalarına “drone”lu denetim

Ertuğrul Şahan

Bakanlığa bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde görevli harita mühendisleri, 2020 yılında 2 hafta süren drone eğitimi aldı. Böylece mühendisler, 2021 itibarıyla maden sahalarındaki denetimin hızlı ve detaylı şekilde yapılması amacıyla hava araçlarını kullanmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugüne kadar ocak ölçümlerinin Elektronik Uzunluk Ölçer ve Hassas GPS cihazlarıyla yapıldığını söyledi. Fotogrametrik yöntemlerle artık bu ölçümleri daha detaylı ve daha kısa bir sürede gerçekleştirebildiklerini anlatan Dönmez, şöyle konuştu: “Haritacılık sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlanan bu teknolojiyle maden sahalarımızın ölçüm işlemlerini daha kısa sürede tamamlayacağız. Bilhassa büyük ölçekteki ocak alanlarının ölçümünde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayacağız. Coğrafi olarak ölçülmesi ve ulaşılması güç olan bölgelerde drone teknolojisinin kullanılması bize büyük avantajlar getirecek. Üretim faaliyetlerinin devam ettiği sahalarda drone kullanılarak ölçüm işlemlerinin yapılması iş sağlığı ve güvenliği bakımından da büyük önem arz ediyor. Ayrıca, bu teknolojiyle ocak sahalarından elde edeceğimiz anlık fotogrametrik görüntüler, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün veri arşivine de önemli katkı sağlayacak.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adeta dünya sallandı! O ülkede 7,2 büyüklüğünde deprem
Dünya

Adeta dünya sallandı! O ülkede 7,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Miyagi eyaletinde yerel saatle 18.09'da 7,2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Canlı yayında HDP kavgası! Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam ağzının payını aldı!
Gündem

Canlı yayında HDP kavgası! Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam ağzının payını aldı!

Habertürk ekranlarında, Prof.Dr. Yaşar Hacısalihoğlu HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam'a canlı yayında ağzını..
15 askerimizi şehit eden alçak mahkemede bakın ne yaptı!
Gündem

15 askerimizi şehit eden alçak mahkemede bakın ne yaptı!

2016 yılında Kayseri'de bombalı saldırı gerçekleşen 15 askerimizin şehit, 54 askerimizin de gazi olduğu bombalı saldırının faili olan teröri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay