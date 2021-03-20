Maden sahalarına “drone”lu denetim

Ertuğrul Şahan

Bakanlığa bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde görevli harita mühendisleri, 2020 yılında 2 hafta süren drone eğitimi aldı. Böylece mühendisler, 2021 itibarıyla maden sahalarındaki denetimin hızlı ve detaylı şekilde yapılması amacıyla hava araçlarını kullanmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugüne kadar ocak ölçümlerinin Elektronik Uzunluk Ölçer ve Hassas GPS cihazlarıyla yapıldığını söyledi. Fotogrametrik yöntemlerle artık bu ölçümleri daha detaylı ve daha kısa bir sürede gerçekleştirebildiklerini anlatan Dönmez, şöyle konuştu: “Haritacılık sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlanan bu teknolojiyle maden sahalarımızın ölçüm işlemlerini daha kısa sürede tamamlayacağız. Bilhassa büyük ölçekteki ocak alanlarının ölçümünde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayacağız. Coğrafi olarak ölçülmesi ve ulaşılması güç olan bölgelerde drone teknolojisinin kullanılması bize büyük avantajlar getirecek. Üretim faaliyetlerinin devam ettiği sahalarda drone kullanılarak ölçüm işlemlerinin yapılması iş sağlığı ve güvenliği bakımından da büyük önem arz ediyor. Ayrıca, bu teknolojiyle ocak sahalarından elde edeceğimiz anlık fotogrametrik görüntüler, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün veri arşivine de önemli katkı sağlayacak.”