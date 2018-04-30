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Maden ocağından acı haber geldi!

Zonguldak’ta bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:30
Maden ocağından acı haber geldi!

Olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Esen mevkisinde bir maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Erol Akbaba, maden ocağında kömür ve işçi naklinin yapıldığı 'desandre' diye tabir edilen yolda vagon çarpması sonucu ağır yaralandı.

5 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Arkadaşları tarafından maden ocağından çıkartılan Akbaba, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akbaba’nın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Akbaba’nın beş gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 19:30
  1. Zonguldak
  2. maden kazası

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