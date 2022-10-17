Maden ocağındaki patlama: flaş gelişme!
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibi genişletildi.
YENİ AKİT / ANKARA
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibi genişletildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın’daki patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibini, iş güvenliği uzmanları ile birlikte 6 kişiye çıkararak genişletti” denildi.