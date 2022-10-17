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Gündem Maden ocağındaki patlama: flaş gelişme!
Gündem

Maden ocağındaki patlama: flaş gelişme!

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibi genişletildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 11:08:00 -
Maden ocağındaki patlama: flaş gelişme!

YENİ AKİT / ANKARA

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibi genişletildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın’daki patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibini, iş güvenliği uzmanları ile birlikte 6 kişiye çıkararak genişletti” denildi.

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