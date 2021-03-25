Maden ocağında göçük! 1 işçi yaralandı
Denizli'de bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi yaralandı.
Olay, Denizli'nin Beyağaç ilçesi, Eşenler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; krom madeni ocağında sabah saatlerinde çalışma yapıldığı sırada göçük oluştu. Göçük altında kalan 39 yaşındaki Ramazan Karauzun arkadaşları tarafından kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Karauzun, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Karauzun’un sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.