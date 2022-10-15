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Gündem Maden ocağı günün ilk ışığında böyle görüntülendi
Gündem

Maden ocağı günün ilk ışığında böyle görüntülendi

Bartın'da dün akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı maden ocağında günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar devam ediyor. Öte yandan dumanların kapladığı maden ocağı havadan dron ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 08:27:00 -
Maden ocağı günün ilk ışığında böyle görüntülendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası yerin -300 ila -350 kotunda bulunan 15 maden işçisini kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan patlamayla birlikte yer altında meydana gelen gaz kütlesi havalandırma boşluklarından tahliye edildi.

Maden ocağının etrafını kaplayan duman dron ile havadan görüntülendi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki çalışmalar da aralıksız sürüyor.

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