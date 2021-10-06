  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Maden ocağı göçtü! 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı
Gündem

Maden ocağı göçtü! 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı

Hakkari-Çukurca karayolunda bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 22:58:00 -
Maden ocağı göçtü! 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı

Hakkari-Çukurca kent merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde faaliyet gösteren bir maden ocağında göçük meydana geldi. Özel bir firmaya ait maden ocağında akşam saatlerinde meydana gelen göçüğün ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bulundukları yerden çıkarlan yaralılar ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi. Meydana gelen göçükte isimleri öğrenilemeyen Adana nüfusuna kayıtlı 3 işçiden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 işçi ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay