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Aktüel Maden işçileri, Soma'da öğrencilere tablet bağışladı
Aktüel

Maden işçileri, Soma'da öğrencilere tablet bağışladı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:47:49 -
Maden işçileri, Soma'da öğrencilere tablet bağışladı

MANİSA (AA) - Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik AŞ'de çalışan işçiler, Manisa'nın Soma ilçesinde uzaktan eğitimden faydalanamayan öğrenciler için tablet bağışında bulundu.

İşçiler, aldıkları iki tableti, Bozarmut İlkokulu öğretmenlerinden Mustafa Şen’e teslim etti.

İşçilerden Gökhan Çaylak, diğer köylerde de ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ulaştıracaklarını belirterek "Uzaktan eğitimin devam ettiği bu pandemi sürecinde tablet ve internetin ne kadar önemli olduğunu kendi çocuklarımızdan gördük. Biz de bu imkandan faydalanamayan çocuklarımıza destek vermek istedik." dedi.

Bozarmut İlkokulu öğretmenlerinden Mustafa Şen, madencilere duyarlı davranışları dolayısıyla teşekkür etti.

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