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Gündem Maden faciasında yeni gelişme: Müdür gözaltında!
Gündem

Maden faciasında yeni gelişme: Müdür gözaltında!

Yeniakit Publisher
2024-02-18 11:14:00 - 2024-02-18 11:49:15
Maden faciasında yeni gelişme: Müdür gözaltında!

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin sürdürülen soruşturmada, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. yakalandı.

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 6'ncı gününde devam etti.
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Zaman zaman sağanağın etkili olduğu bölgede arama çalışmalarına, AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 663 personel katılıyor.

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Yorumlar

XXL

Sırada Murat Kurum un olması lazım , eğer gerçek adalet varsa!

Fatih

Oraya ruhsat veren ÇED raporunu onaylayanlar her gün Azerbaycan a uçan helikopterle ne tasiniyir buna göz yumanlar 39 ton altından kime ne verildi önce bunları bir yazın
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