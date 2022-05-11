Madem öyleydi neden istifa etmedin? Davutoğlu'ndan 7 yıl sonra Alevi kışkırtması

Mersin'de cemevini ziyaret eden Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, “Alevilerin taleplerini 1 Kasım seçimlerinde programa koyduk. Erdoğan ise ‘Gelirse imzalamam’ diyerek reddetti” ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun 7 yıl aradan sonra yaptığı Alevi kışkırtması akıllara 'Madem öyleydi neden istifa etmedin?' sorusunu getirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mersin temasları kapsamında Mersin Cemevi’ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, devletin Alevileri Sünnileştirmek istediğini iddia ederek, hükümeti hedef gösterirken Davutoğlu da Alevileri kışkırtacak açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'ndan Alevileri kışkırtacak açıklama

İktidarları döneminde hiçbir vatandaşın ayrımcılığa maruz kalmayacağını dile getiren Davutoğlu, şunları söyledi:

Alevilerin taleplerini 1 Kasım seçimlerinde programa koyduk. Bu programda Cemevlerinin yasal statüye kavuşması, elektrit konusundaki düzenlemelerde dahil birçok talepleri programda vardı. Bunu Sayın Erdoğan’a söyledik. Erdoğan ise “Gelirse imzalamam” diyerek reddetti. İktidarımızda cemevlerini kesinlikle yasal statüye kavuşturacağız.

Ziyaret sonunda Başkan Hasan Kılavuz tarafından Davutoğlu’na günün anısına küçük bir saz hediye edildi.