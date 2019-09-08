Madem israf var bu araçları niye aldın?

Teröre destek verdiği gerekçesiyle kayyım atanan HDP’li belediyelere desteğe koşan, yaptığı zamlarla İstanbulluların belini büken, binlerce emekçiyi kapının önüne koyan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB’yi israf batağına soktuğu ortaya çıktı. 16 milyon kişiye gece gündüz hizmet götüren evde bakım, köpek toplama, aş evi kamyonları, zabıta araçlarını Yenikapı Meydanı’na dizen İmamoğlu’nun İSKİ’ye aylığı 3 milyon 342 binden araç alımı yaptığı belirlendi. Seçimden önce “İstanbul’da 1717 makam aracı var” diyen, iddiasını örtbas etmek için yardımcısı Hüseyin Aksu’ya ait 34 ER 5875 plakalı Mercedes marka makam aracını bile Yenikapı’da sergileyen İmamoğlu’nun, araç kiralama ihalesi aylık ödeme tutarını iki katına çıkarması ihale vurgunu olarak nitelendirildi.

Vatandaşı aldatıyor

Seçimden önce yaptığı asparagas açıklamaları üzerinden köşeye sıkışan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aktif kullanımındaki yüzlerce aracını Yenikapı’da sergileyen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kiralık araç savurganlığında, yeni bir skandal ortaya çıktı. Evde bakım, zabıta, köpek toplama, aş evi kamyonları hatta yardımcısına ait Mercedes’i dahi Yenikapı’ya dizerek vatandaşı aldatan İmamoğlu’nun İSKİ’ye aylığı 3 milyon 342 binden araç alımı yaptığı belirlendi. AK Partili İBB döneminde İSKİ hizmetlerinde kullanılan araçların ortalama aylık maliyeti toplamda 1 milyon 423 iken, aynı araçların giderlerinin CHP’li İmamoğlu döneminde iki katına çıktığı tespit edildi.

Hizmet değil şov peşinde

Halkçı geçinen ancak milletin parasını doğru yönetemeyen CHP’li İmamoğlu, AK Parti döneminde İSKİ’nin kiraladığı araç sayısında herhangi bir indirime gitmediği gibi, araçlara ödenen aylık giderin tavan yapmasına neden oldu. Tasarruf politikasıyla sözde israfı önleyeceği vaadinde bulunan CHP’li Başkan İmamoğlu’nun, İSKİ hizmetlerinde kullanılacak kiralık araçlara ödeme tutarlarını; fahiş düzeye çıkarması büyük tepki çekti. İSKİ’deki araç kiralama ihalesi düşük maliyetten dolayı 2 yılda bir yapan AK Parti yönetimini ağır bir şekilde suçlayan Ekrem İmamoğlu, 5 aylığına yapılan ihalede servet döktü.

Göreve geldiğinden beri hizmet yerine şov peşinde koşan CHP’li İmamoğlu’nun milletin milyonlarca lirasını nasıl israf ettiği gözler önüne serilirken, kamuoyu ise “Madem araç fazlalığı vardı, gelir gelmez İSKİ’ye neden araç kiraladın?” sorusuna cevap arıyor.

Beylikdüzü’nden geliyor

İkinci el değeri 3 milyon 650 bin lira olan zırhlı Mercedes S-600’e binen Ekrem İmamoğlu, Yenikapı’ya “lüks makam otosu” diye sıraladığı araçların çoğunu sahadaki hizmet elemanlarının kullandığı alt segment araçlar oluşturmuştu. Clio model hizmet araçlarını ‘lüks makam arabası’ kandırmacasıyla sergileyen İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiği 2014 yılında, 145 araçla yürütülen belediye ulaşım hizmetini 213 araca çıkardığı deşifre olmuştu. Beylikdüzü Belediyesi’nin AK Parti tarafından yönetildiği süreçte, 3 milyon lira olan araç kiralama giderinin, İmamoğlu döneminde 3 kat artarak 9 milyon liraya ulaştığı ifade edilmişti.