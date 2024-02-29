Madem bu kadar kızacaktın, neden DEM ile ittifak yaptın

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 'Nedir Ne Değildir' programında yerel seçimlerde CHP ile DEM Parti arasındaki iş birliği ele alındı.

Programın bir bölümünde, "CHP - DEM iş birliği" tam olarak ne" şeklinde KJ kullanıldı.

KJ'yi gören CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, duruma tepki göstererek, "Ben iletişim okudum, o yüzden bir kavramla ne anlatılmak istendiğini anlarım. Olmayan bir KJ atarsan ona itiraz ederim. O KJ oradan kaldırılmazsa programı terk ederim" dedi.

ALİ HAYDAR FIRAT YAYINI TERK ETTİ

Sunucu Mehmet Akif Ersoy da KJ'yi değiştirtti.

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Ancak yayının ilerleyen dakikalarında Habertürk yazarı Nasuhi Güngör, Ali Haydar Fırat'a şu şekilde tepki gösterdi:

KJ belirlemek ne demek ya. Sen bir gazetecisin aynı zamanda. Bir tarafın da akademisyen. Sana göre olmayan bir KJ. Sen kimsin ki istediğin KJ'yi yazdırmak hakkını buluyorsun. İstediğimi de tartışırım.

Bu sözler üzerine Ali Haydar Fırat sinirlenerek kalktı ve yayını terk etti.