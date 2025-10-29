“Made in America” Etiketiyle: Nissan ve Toyota ABD üretimi SUV’ları Japonya’ya getiriyor

Otomotiv sektöründe alışılmadık bir gelişme yaşanıyor: Nissan ve Toyota, ABD’de üretilen araçları Japonya’daki satış için ithal etmeyi değerlendiriyor. Gelen haberlere göre Nissan, Mississippi’de üretilen Murano SUV modelini Japonya’ya geri göndermeyi planlıyor. Amaç, ABD’deki fabrikaların düşük kapasite kullanımını dengelemek.

Murano, geçmişte Japonya’da da satılıyordu ancak birkaç yıl önce, yerli talep kompakt SUV’lara kaydığı için üretimi durdurulmuştu. ABD’de üretilen bu modelin yeniden Japonya’ya sunulması, Japon otomobil üreticilerinin kendi pazarına Amerikan yapımı araçları ithal etmesi açısından nadir bir durum olacak.

İŞ MANTIĞI: NEDEN BU HAMLE MANTIKLI?

Bu stratejik adım birkaç açıdan mantıklı görünüyor. Öncelikle, dalgalanan talep karşısında küresel üretimi dengelemeye yardımcı oluyor. Nissan’ın ABD tesisleri kapasitenin altında çalışırken, Murano gibi araçları Japonya’ya göndermek üretim hatlarını aktif tutarken Japon SUV seçeneklerine yenilik katıyor.

İkinci olarak, otomotiv üretiminin küresel bir perspektife kaydığını gösteriyor. Döviz dalgalanmaları, ticaret koşulları ve artan yerel maliyetler, markaları “ülke kimliği” yerine “küresel verimlilik” odaklı düşünmeye itiyor. Toyota’nın da benzer ABD üretimi araçları Japonya’ya getirmeyi değerlendirmesi, her iki şirketin daha esnek ve dünya çapında bir tedarik stratejisi benimsediğini ortaya koyuyor.

ABD’de Nissan ve Toyota için rekabet de giderek kızışıyor. Pathfinder gibi modeller, Ford’un en çok satanlarıyla rekabet halinde. Fiyat, donanım ve kullanım kolaylığı açısından yapılan karşılaştırmalar, bu segmentin dünya çapında ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.

PAZAR GERÇEKLERİNE UYUM

Onaylanırsa, Murano’nun Japonya’ya dönüşü, tüketicilere Rogue gibi küçük SUV’ların yanında yeni bir orta boy seçenek sunacak. Marka, yabancı pazarlarda güçlü teşvikler sunmaya devam ediyor, bu da Nissan’ın SUV stratejisini bölgesel olarak şekillendirdiğini ve sadece tek bir pazara odaklanmadığını gösteriyor.

Toyota’nın olası hamlesi de benzer bir mantığa dayanıyor. Japonya’daki Sentra ve Corolla gibi kompakt sedanlarda rekabet kızışırken, her iki marka da hem yerel alıcılarla uyumlu kalmak hem de üretim çözümlerini küresel olarak optimize etmek için yenilik peşinde.

JAPONYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

ABD’de üretilen bir Murano, Japon tüketiciler için alışılmışın dışında bir durum olacak. Geleneksel olarak yerli üretim araçlar tercih edilse de, ithalata karşı artan açıklık, küreselleşmenin pazarı dönüştürdüğünü gösteriyor. Lüks ithal modellerin ve elektrikli araçların başarısı, bu yaklaşımı pekiştiriyor.

Nissan ve Toyota bu adımı atarsa, otomotiv sektöründe üretim yeri yerine tasarım, kalite ve marka gücünün ön plana çıktığı yeni bir iki yönlü ticaret dönemi başlamış olacak. Kısaca, “Made in America” etiketi, yakında Tokyo’da da Tennessee’deki kadar yaygın görünebilir.